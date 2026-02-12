Marcha de apoyo al alcalde de Guayaquil exige su liberación

"Libertad, libertad", coreaban constantemente los simpatizantes de Alvarez, quienes atribuían a Noboa la detención de la autoridad local, que está recluido desde esta madrugada en la cárcel de la ciudad andina de Latacunga.

"Tenemos que defender al alcalde. Está haciendo cosas buenas por la ciudad como para que venga el Gobierno a atacarlo", dijo a EFE Elvira Mendoza en medio de la multitud, que llegó con banderas de Ecuador, con pancartas con la cara de Alvarez y con camisetas blancas.

La marcha estuvo encabezada por la ahora alcaldesa encargada, Tatiana Coronel; la esposa de Alvarez, Fiorella Icaza; el asambleísta Raúl Chávez y por otras autoridades nacionales y locales del partido Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017), con el que el alcalde llegó al poder en 2023.

El asambleísta y exministro correísta Ricardo Patiño, presente en la marcha, dijo a EFE que contra Alvarez han "cometido una arbitrariedad", pues lo han detenido de "una forma absolutamente ilegal".

"Exigimos su libertad. No tiene ningún riesgo de escapar, es el alcalde de esta ciudad, todo el día está trabajando", aseguró.

Patiño afirmó que el encarcelamiento del alcalde es una maniobra de Noboa con la que busca despejar el camino para las elecciones presidenciales de 2029, para las que, según indicó, Alvarez tenía mucho apoyo.

Estaba previsto que la marcha finalizara en una tarima instalada frente a la Alcaldía; sin embargo, minutos antes de que iniciara la concentración, el Gobierno ordenó que se le retirara bajo el argumento de que representaba un obstáculo para los bomberos que intentaban controlar un incendio a unas cuadras de la sede municipal.

Entonces la alcaldesa encargada se subió a una camioneta y desde allí hizo un llamado a otros líderes municipales y nacionales para unirse en contra del Gobierno. "Hoy vienen por Guayaquil, pero mañana irán por ustedes", declaró.

Mientras que la esposa de Alvarez aseguró que aunque él "le resultó incómodo al poder por defender los derechos de la ciudad" regresará "para continuar sirviendo". "Mientras lo esperamos, Guayaquil va a seguir resistiendo", añadió.

El alcalde de Guayaquil fue detenido la madrugada del martes en el marco del caso 'Goleada', en el que la Fiscalía investiga la existencia de un presunto "entramado empresarial creado para vulnerar la seguridad del Estado y el sistema financiero", en el que también están involucrados sus dos hermanos y ocho personas más.

La causa está relacionada con la comercialización de combustibles, un negocio familiar de Alvarez que ya es objeto de investigación en otro proceso, denominado 'Triple A', en el que se lo acusa, junto a otras 21 personas y empresas, de una presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.

Según el Ministerio Público, los procesados en esta nueva investigación habrían utilizado empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener "beneficios económicos indebidos" mediante la reventa de diésel subsidiado a precios del mercado internacional, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado estimado en unos 100 millones de dólares.

Los hechos habrían ocurrido en 2021, antes de que Alvarez llegara a la Municipalidad guayaquileña.