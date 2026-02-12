México busca que el T-MEC se "perfeccione" en cuestiones comerciales concretas

Ciudad de México, 12 feb (EFE).- El secretario de Economía (SE) de México, Marcelo Ebrard, afirmó este jueves que el país está buscando que el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continué y se "perfeccione" en cuestiones comerciales específicas, para cuya revisión ya están "caminando" juntos los tres socios norteamericanos.