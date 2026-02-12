México confirma la llegada a Cuba de dos de sus buques con más de 814 toneladas en víveres

A través de un comunicado, la Cancillería confirmó la llegada al puerto de La Habana de este envío por parte de la Armada mexicana, cuyos barcos arribaron a la bahía de la capital de la isla sobre las 8:30 hora local (13:50 GMT), según presenció EFE.

"En cumplimiento a la tradición solidaria del pueblo de México con los pueblos de América Latina y a la instrucción de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Marina informa que llegó a la República de Cuba la ayuda humanitaria que envió el Gobierno mexicano, a través de la Armada de México, en los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox", detalló la SRE.

El Gobierno mexicano anunció la pasada semana el envío de más de 814 toneladas de víveres destinados a la población civil de la isla caribeña, entre ellos, leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina, aceite vegetal o productos de higiene personal.

Los dos barcos de la Armada salieron el pasado domingo desde el Puerto del estado de Veracruz (este).

El primer buque transportaba 536 toneladas de esta ayuda, mientras que el segundo cargaba con unas 277 toneladas.

"Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma los principios humanistas y la vocación solidaria que lo guían así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, requieren ayuda humanitaria. Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos", concluyó la Cancillería.

Según aseguró Sheinbaum este miércoles, no será el único envío de ayuda a la isla caribeña, ya que está previsto un segundo envío tras el retorno de estos barcos militares, aclarando que cuentan con un reserva de más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol "pendientes de ser enviadas".

No obstante, la mandataria mexicana aclaró que eso no incluye el envío de petróleo, cuyo suministro están evaluando cómo reanudar sin verse perjudicados por los aranceles anunciados por Estados Unidos.