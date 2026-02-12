México remarca que la coordinación "efectiva" con EE.UU logró reducir el tráfico de drogas

A través de sus redes sociales, la dependencia informó que el secretario de Defensa, el General Ricardo Trevilla Trejo, y el de la Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales, acudieron a Washington para participar en un evento junto a otros jefes de Defensa de 35 naciones del hemisferio occidental, inaugurado con un mensaje de bienvenida del titular del Pentágono, Pete Hegseth.

En la conferencia, a cargo del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, John Daniel Caine, las autoridades mexicanas subrayaron que la estrategia de seguridad junto a Washington en la frontera común ha demostrado ser "efectiva", reduciendo el flujo de drogas hacia el país vecino y los delitos de alto impacto en las entidades fronterizas.

"Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, ratifican su compromiso con la cooperación internacional para contribuir a la seguridad regional, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, así como respeto a las decisiones y territorios soberanos", subrayaron en la publicación en X.

La reunión multilateral junto al Comando Norte de Estados Unidos, en la que participaron más de 30 países, sirvió para abordar "temas de interés común en materia de seguridad regional, con el propósito de fortalecer la cooperación e identificar los desafíos y amenazas comunes que inciden en la estabilidad del hemisferio".

Este jueves está previsto que viaje hasta Washington el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno mexicano, Omar García Harfuch, a una serie de reuniones "previamente acordadas dentro de los mecanismos de coordinación bilateral" con autoridades estadounidenses, explicó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el pasado miércoles.

Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria mexicana aseguró que en el encuentro con el Comando Norte no se ha firmado "nada particular" con la Casa Blanca.

"No hay ningún acuerdo firmado, ni mucho menos, sino sencillamente la asistencia del General secretario y el Almirante secretario a esta reunión del hemisferio occidental", destacó.

Este encuentro se produce un día después del confuso cierre aéreo de El Paso (Texas) por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA), organismo que restringió los vuelos por motivos de seguridad nacional, medida que fue levantada horas después al asegurar que no existía amenaza para la aviación comercial.