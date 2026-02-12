México sale al paso a la crítica de congresista Carlos Giménez a Sheinbaum y exige respeto

Este martes, Giménez arremetió contra Sheinbaum al calificarla como "una marioneta de la dictadura de Cuba", al cuestionar la visita a México de la activista anticastrista y actual titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Payá.

Al ser preguntada sobre Payá, Sheinbaum dijo el miércoles en su conferencia matutina que "tiene un papel que desarrollar que es: los derechos humanos, a partir de una queja, esa es su función (...) no deberían —si vienen a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— militar a favor de una u otra causa".

"Queda claro que Claudia Sheinbaum es nada más que una marioneta de la dictadura en Cuba, manejada por agentes castristas que están saqueando a México. Las calumnias de Sheinbaum contra la líder opositora Rosa María Payá expone su preocupante colaboración con el régimen", apuntó Giménez en un mensaje en la red social X.

Ante ello, el subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana, Roberto Velasco, respondió al congresista estadounidense y señaló que México no busca la confrontación con actores de Estados Unidos, pero sí que se respeten sus decisiones y el principio de no intervención.

"Claudia Sheinbaum fue elegida democráticamente por México. Nuestra política exterior es soberana y se basa en principios históricos. Como le expresé personalmente, no buscamos confrontación, pero sí el respeto a nuestras decisiones y a la no intervención. Seguimos abiertos al diálogo constructivo", apuntó Velasco en su mensaje a Giménez.

Más tarde, en un comunicado, la SRE dijo que ha tenido conocimiento, mediante información difundida en medios, de la participación de Payá en un foro convocado por organizaciones en la Ciudad de México, en enero pasado.

El miércoles el periódico La Jornada publicó que Payá cumplió recientemente visitas de carácter no institucional a México, una de ellas el pasado 22 de enero, sin reunirse con autoridades mexicanas.

La SRE recordó que Payá fue electa comisionada de la CIDH el 27 de junio de 2025 e inició funciones en el cargo el 1 de enero de 2026.

De conformidad con el artículo 12 del Estatuto de la CIDH, las y los miembros de la Comisión gozan de las inmunidades reconocidas por el derecho internacional a los agentes diplomáticos.

"Por esta razón, hay una práctica establecida mediante la que deben informar previamente a la SRE sobre las visitas oficiales o privadas que realizan a nuestro país, así como sobre las actividades que pretenden llevar a cabo", apuntó la dependencia.

"La Cancillería no recibió notificación alguna por parte de la comisionada Payá respecto del viaje que efectuó a México", precisó la nota.

Por ello, la SRE dirigió una nota diplomática a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH para reiterar que las y los comisionados deben ceñirse a la práctica institucional establecida.