México tiene que mejorar su desempeño contra la corrupción, urge organismo empresarial

Después de la publicación el pasado martes del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2025, en el que México tiene una puntuación de 27 sobre 100, el organismo empresarial recordó que combatir la corrupción no es un "tema reputacional", sino una "condición indispensable para atraer inversión, generar empleos de calidad y mejorar la vida de los mexicanos".

Según su diagnóstico, el país norteamericano no está "colapsando", pero tampoco está logrando las "transformaciones necesarias" para revertir "de fondo" la percepción de la corrupción.

"En los últimos años el país ha mostrado un deterioro en su posición dentro del ranking internacional, lo que refleja un problema estructural no resuelto", alertó el ICC en un comunicado.

Ante esta situación de "estancamiento", la Cámara Internacional de Comercio en México recordó que la corrupción "erosiona la confianza ciudadana, eleva los costos de hacer negocios, desincentiva la inversión y debilita el crecimiento económico".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Todo ello, además, en un contexto en el que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, añadió el organismo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, advirtió que aunque durante el actual sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum (2024-2030) se han anunciado reformas en este sentido, no existe "una ruta clara, pública y medible, con plazos, objetivos y mecanismos de evaluación, que permita conocer cómo se pretende transformar este sistema y hacerlo verdaderamente funcional".

Para el ICC, México debe pasar del "diagnóstico a la acción" para combatir de manera eficaz la corrupción federal, estatal y municipal.

El país mejoró un punto en su calificación y con ello ascendió al puesto 141 de 180 países evaluados en el índice global, después de haber obtenido su calificación más baja en la historia con 27 puntos sobre 100 en 2024, el último año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)

El IPC es considerado el principal indicador mundial de medición de la corrupción en el sector público.

En la región, México solo está mejor calificado que Guatemala (26), Paraguay (24), Honduras (22), Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10).

Sin embargo, se ubica por debajo de Brasil (35) y Chile (63), sus principales competidores económicos en la región.

A la cabeza se sitúa Dinamarca con 89 puntos, seguido de Finlandia con 88 y Nueva Zelanda, con 81.