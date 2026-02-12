Mia Mottley jura por tercera vez como primera ministra de Barbados tras triunfo electoral

En su breve discurso de toma de posesión, Mottley, de 60 años, enfatizó el enfoque de su Gobierno en la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la mejora de los servicios públicos.

También declaró mañana, viernes, como feriado nacional y anunció planes para una celebración nacional el sábado de agradecimiento a los ciudadanos por la confianza mostrada en su partido.

Se espera que su nuevo Gabinete tome posesión el próximo 16 de febrero y que la primera sesión parlamentaria se lleve a cabo el día 20 de este mes.

Mottley, de 60 años, es la primera mujer en ser jefa de Gobierno en Barbados y ha liderado al BLP en tres triunfos consecutivos y sin precedentes.

Abogada de profesión, Mottley ha sido miembro del Parlamento por la circunscripción de Saint Michael North East desde 1994, desempeñándose como líder de la oposición en la Cámara en dos ocasiones.

En 2018, liderando el BLP, ganó una victoria histórica en las elecciones generales, asegurando los 30 escaños del Parlamento. Esta hazaña, nunca lograda por otro partido, se ha repetido en dos ocasiones más.

Sus esfuerzos, junto con el de otros políticos, llevaron a Barbados a convertirse en una república parlamentaria el 30 de noviembre de 2021, 55 años después de independizarse del Reino Unido.

La posición dominante de Mottley en la política barbadense es obvia al ocupar de nuevo el BLP los 30 escaños de la Asamblea Legislativa, dejando otra vez a la oposición fuera de la misma.

Ante la derrota, el líder opositor de Barbados, Ralph Thorne, dimitió este jueves de la dirección del Partido Laborista Democrático (DLP, en inglés).

Thorne reconoció que el resultado electoral fue "muy decepcionante" y es "el momento de ceder el testigo a otras personas".