Muere un civil ruso en la región de Bélgorod tras el ataque de un dron ucraniano

"En la ciudad de Graivoron murió hoy un civil tras el ataque de un dron enemigo", escribió en su canal de Telegram.

Según el gobernador, "el hombre fue trasladado en estado de extrema gravedad al hospital central regional de Graivoron. Por desgracia, pese a los esfuerzos de los médicos, las heridas recibidas resultaron incompatibles con la vida".

"Expreso mis sinceras condolencias a los familiares y allegados del fallecido", añadió, al indicar que la explosión del dron también dañó la fachada y ventanales de una vivienda y un edificio administrativo.

Bélgorod es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra, donde solo este año han muerto más de una veintena de civiles en ataques con drones y misiles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy