Muere una persona en un ataque israelí con un dron en el sur del Líbano

"Un ataque del enemigo israelí en el pueblo de At Tiri, en el distrito de Bint Jbeil, resultó en el fallecimiento de un ciudadano", anunció en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) atribuyó la acción a un avión no tripulado, que disparó un total de tres misiles contra el coche.

El Ejército israelí confirmó el bombardeo en su cuenta de X y aseguró que estuvo dirigido contra un integrante de Hizbulá, sin ofrecer detalles.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario desde el alto el fuego acordado a finales de 2024, pero desde comienzos de este año ha intensificado sus acciones, tanto contra vehículos en los que viajan supuestos miembros de Hizbulá como contra presunta infraestructura en sus manos.

Este mismo lunes, el Estado judío mató a cuatro personas en el sur del país, una de ellas por disparos en la localidad fronteriza de Aita al Shaab y las tres restantes con un bombardeo contra un vehículo en Yanouh, incluido un niño pequeño.