Netanyahu dice que expresó su "escepticismo" a Trump ante posibilidad de acuerdo con Irán

"No les ocultaré que expresé un escepticismo general sobre cualquier acuerdo con Irán, pero dije que, de alcanzarse un acuerdo, debe incluir los elementos que son importantes para Israel: no solo el programa nuclear, sino también los misiles balísticos y los grupos aliados de Irán", añadió en declaraciones a la prensa antes de abordar el avión.

Israel exige que Irán no solo acceda a limitar su enriquecimiento de uranio, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos y ponga fin a cualquier apoyo a milicias en la región, como Hizbulá.

Irán rechaza estas exigencias y afirma que solo está dispuesta a aceptar ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones internacionales.

Además, según el comunicado divulgado por su oficina, Netanyahu dijo que Trump "cree que los iraníes han comprendido con quién están tratando"; en alusión a los ataques desencadenados por Israel contra Irán en junio de 2025, en los que EE.UU. participó bombardeando instalaciones nucleares.

Y añadió que "las condiciones que (Trump) está creando, junto con el hecho de que ciertamente comprenden que se equivocaron la última vez que no llegaron a un acuerdo", podrían propiciar que esta vez sí se alcance uno.

En las declaraciones difundidas por su oficina, Netanyahu añade que también abordó con Trump la situación en Gaza, aunque sin dar ningún detalle al respecto.

Por su parte Trump, en su plataforma Truth Social, expresó ayer -tras el encuentro de ambos- que sigue prefiriendo una solución negociada a fin de limitar el programa nuclear de Irán.

"Fue una reunión muy positiva; la excelente relación entre nuestros dos países continúa. No se llegó a ningún acuerdo definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede concretar un acuerdo", detalló.