ONU pide la liberación de trabajadores humanitarios en Yemen detenidos "arbitrariamente"

"Hay que garantizar que los trabajadores humanitarios en Yemen estén protegidos y facilitar su labor", expresó ante el máximo órgano de la ONU la directora de Financiación y Promoción de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Lisa Doughten.

Doughten, en nombre del coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, instó al Consejo a mantener "compromiso y presión sostenida para lograr la liberación en Yemen de trabajadores humanitarios de ONU, ONG y miembros de la sociedad civil de las misiones diplomáticas".

Actualmente hay 73 miembros del personal de la ONU "detenidos arbitrariamente" por las autoridades de facto hutíes en Yemen, que a finales de enero "volvieron a entrar en múltiples oficinas de la ONU en Saná, capital del Yemen, y confiscaron equipos y vehículos", reveló.

La funcionaria de Naciones Unidas también solicitó ante el Consejo que velaran por financiar de forma "sostenida y temprana" una respuesta humanitaria en Yemen para evitar "un mayor deterioro en el que millones de vidas dependen de ello", afirmó.

Estos impedimentos a trabajadores humanitarios se producen en una situación "más desesperada que nunca en Yemen", valoró Doughten, con 22,3 millones de personas -la mitad de la población del país- con necesidad de asistencia humanitaria, casi 3 millones de personas más respecto al año pasado.

Según datos divulgados en el informe, Yemen es el país con mayor número de personas que atraviesan condiciones de inseguridad alimentaria de emergencia o de catástrofe en todo el mundo -fase 4 y 5 de la Clasificación de Inseguridad Alimentaria Aguda (CIF)-, con un total de 5,5 millones de personas.

Alrededor de 570.000 niños y niñas yemeníes sufren desnutrición aguda grave, más de 1 millón de mujeres embarazadas y lactantes corren grave riesgo de sufrir desnutrición en 2026 y el país tiene una de las tasas de emaciación (pérdida extrema de peso y debilidad debido a una desnutrición grave) más altas del planeta.

Entre marzo de 2024 y noviembre de 2025, Yemen registró 350.000 casos sospechosos de cólera y diarrea acuosa aguda, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).