Panamá confirma participación del presidente Mulino en cumbre convocada por Trump en Miami

"La confirmación fue transmitida a través de los canales diplomáticos", señaló la información oficial.

El comunicado precisó además que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, "ya había informado de forma preliminar a Mulino, el pasado 21 de enero, sobre la invitación a este encuentro de mandatarios de la región", donde se debatirán temas geopolíticos en el continente.

La invitación a la reunión de jefes de Estado convocada por el mandatario estadounidense se produce en un momento de distensión en las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, tras varios roces previos entre ambos mandatarios por el Canal de Panamá y la supuesta presencia china en infraestructuras estratégicas del país centroamericano.

Según confirmaron fuentes de la Casa Blanca a EFE, Trump también ha invitado a los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Honduras, Nasry Asfura; y Paraguay, Santiago Peña. Asimismo, está prevista la participación del mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, de acuerdo con información oficial difundida en ese país.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha mantenido una estrecha relación política y diplomática con varios de los líderes invitados, entre ellos Milei y Bukele, en ámbitos como la economía y la política migratoria.

A su vez, los Gobiernos de Noboa, en Ecuador, y Peña, en Paraguay, han expresado respaldo a iniciativas impulsadas por la Administración estadounidense en América Latina.

Trump también expresó su respaldo público a Nasry Asfura como su candidato preferido en las recientes y controvertidas elecciones presidenciales de Honduras, mientras que la llegada al poder de Rodrigo Paz en Bolivia, en noviembre, ha reforzado los vínculos y la cooperación entre La Paz y Washington.

La reunión se celebrará después de la captura el pasado 3 de enero, en una operación estadounidense, del presidente venezolano, Nicolás Maduro, una acción que Trump ha utilizado para reforzar lo que denomina su reinterpretación de la "doctrina Donroe" en la región.

Esta reformulación de la doctrina Monroe —planteada por Washington en el siglo XIX para afirmar su influencia en el hemisferio occidental— se ha convertido en uno de los ejes de la nueva estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca, que incluye entre sus prioridades la lucha contra organizaciones narcotraficantes con presencia en América Latina y el objetivo de contrarrestar la creciente influencia de China en la región.