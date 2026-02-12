Panamá y Tailandia investigan el naufragio de un buque panameño en el océano Índico

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) señaló que "lleva a cabo una investigación de seguridad en colaboración con la Administración Marítima de Tailandia, con respecto al naufragio de la nave de bandera panameña Sealloyd Arc (IMO 8682036)", destaca en un comunicado oficial.

Panamá especificó que el naufragio sucedió el 7 de febrero 2026, en las inmediaciones de las costas de la provincia de Phuket, al sur de Tailandia, así como que "los 16 tripulantes de la nave fueron rescatados con éxito y trasladados a tierra por los servicios de búsqueda y rescate de Tailandia previo al hundimiento".

Sin embargo, las causas del naufragio "serán determinadas conforme avance la investigación".

Según el medio especializado Portal Portuario, Sealloyd Arc se hundió cuando navegaba de Masalia hacia Bangladesh provocando un derrame de petróleo, pues transportaba 297 contenedores, incluidos 14 con materiales peligrosos.

El registro panameño cuenta con 8.728 buques abanderados, que representan 236,9 millones de toneladas brutas, lo que la sitúa como una de las marinas mercantes más grandes del mundo.