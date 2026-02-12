Pemex destaca que alcanzó los 1,27 millones de barriles diarios, su cifra "más alta"

En un comunicado, la empresa petrolera subrayó que estas nuevas cifras suponen un incremento en 177.000 barriles diarios el último año en la producción de destilados, lo que confirma "una mayor eficiencia en el procesamiento del crudo y avances tangibles hacia la soberanía energética" impulsada por el Gobierno mexicano.

En dicho periodo, según Pemex, los productos de "alto valor" como gasolina, diésel y turbosina registraron un crecimiento sostenido como resultado de una "mayor eficiencia operativa en las refinerías y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación".

El objetivo de la compañía es lograr la meta de 1,56 millones de barriles diarios de petróleo crudo, lo que será posible "gracias a inversión pública y mixta, en mantenimiento, modernización y mayor aprovechamiento de residuales", puntualizó.

Asimismo, su intención es alcanzar una proporción de hasta un 80 % en la mezcla refinada en los próximos años, algo que permitirá producir más combustibles útiles y reducir progresivamente los productos residuales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estos resultados consolidan una tendencia positiva en el consumo y fortalecen la capacidad de Pemex para atender la demanda interna con producción propia, lo que significa menor dependencia de la importación, mayor seguridad energética y el fortalecimiento de la soberanía nacional", concluyó Pemex.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En estos días la empresa estatal está en el punto de mira tras el anuncio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, del freno en el envío de petróleo a Cuba ante la amenaza arancelaria de Estados Unidos.

El año pasado Pemex envío crudo a la isla caribeña por valor de 496 millones de dólares, lo que representa una proporción mínima de las ventas totales de la petrolera mexicana, según afirmó hace semanas su director, Víctor Rodríguez Padilla, en una conferencia de prensa presidencial.