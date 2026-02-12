Presidente de Guatemala denuncia "nuevo intento" de Fiscalía por "socavar instituciones"

"Lo que estamos observando no es un hecho aislado, sino un nuevo intento de socavar las instituciones y alterar el normal funcionamiento del Estado de Derecho", expuso el presidente en un mensaje grabado y emitido en sus canales oficiales de comunicación.
"El envío de agentes del Ministerio Público para interferir con el proceso de votación en las mesas electorales tiene como objetivo amedrentar a los electores", añadió el mandatario.
Las palabras del gobernante tienen lugar después de que la Fiscalía allanara la sede del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en el sur de la capital del país, donde más de 30.000 juristas están convocados para elegir a un nuevo miembro de la Corte de Constitucionalidad.
"La acción más importante hoy es ejercer el derecho al voto y no permitir que las acciones abusivas del Ministerio Público nos roben la libertad", dijo Arévalo de León para instar a los abogados a emitir su sufragio, a dos horas del cierre de las votaciones.
Los comicios de este jueves definen a uno de los cinco magistrados para el próximo período (2026-2031). Los otros cuatro magistrados serán electos en las próximas semanas por el Congreso guatemalteco, la presidencia y la Universidad de San Carlos (estatal).
La elección de los magistrados es trascendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala, según han advertido organismos locales, internacionales y el mismo presidente guatemalteco, Arévalo de León.
El allanamiento del Ministerio Público se registró hoy con un fuerte contingente de seguridad, compuesto por policías y fiscales con armas y gorros pasamontañas, en los dos centros de votaciones establecidos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
La fiscal a cargo, Leonor Morales, indicó a periodistas que el caso se encuentra bajo reserva y que tiene como raíz una denuncia recibida la semana pasada, sin brindar más detalles al respecto, y puntualizó que las elecciones continuarán su marcha.
Morales es la misma fiscal que intentó tumbar los resultados electorales de los comicios de 2023 que llevaron a la presidencia a Arévalo de León.
Tras el allanamiento, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se reunió de urgencia para conocer una denuncia por supuesto "rompimiento del orden constitucional".
Morales no quiso responder a periodistas sobre si había conflicto de intereses ya que uno de los candidatos de este jueves pertenece al Ministerio Público.
En la primera vuelta, a principios de mes, la elección fue ganada por los abogados Astrid Lemus y Luis Bermejo, opuestos a los intereses del Ministerio Público, según analistas.