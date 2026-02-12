Putin decreta nuevas medidas para promover "valores tradicionales" e impulsar la natalidad

En particular, el decreto publicado por el Kremlin instruye a la Administración Presidencial "crear un grupo de trabajo permanente para la conformación a nivel social de un entorno orientado a la familia, la popularización de los valores familiares tradicionales en los medios y garantizar el funcionamiento de este grupo".

Este encargo del mandatario ruso, al igual que el resto de propuestas, deberá ejecutarse antes del 1 de abril próximo.

Además, Putin encargó a su Administración "presentar propuestas para cambios legislativos dirigidos a la popularización de los valores familiares tradicionales y la imagen positiva de las familias numerosas en la publicidad".

Ordenó a su vez al Gobierno ruso "estudiar la posibilidad de otorgar a las familias con hijos medidas adicionales de apoyo estatal por medio del pago total o parcial de hipotecas o créditos con fondos estatales (por un monto no superior a los 450.000 rublos (5.840 dólares)) en caso del nacimiento del cuarto hijo o más".

El Gabinete de ministros también deberá ocuparse antes de junio próximo de la creación de una aplicación móvil especial y en una sección del portal Gosuslugui de trámites estatales que informen a las familias de las medidas de apoyo estatal disponibles.

Instruyó también al Gobierno llevar a cabo un análisis de las necesidades de guarderías e instituciones preescolares, incluyendo las no estatales y estudiar la experiencia de la corporación nuclear rusa Rosatom y la Agencia Federal Médico Biológica que han desarrollado centros propios de salud reproductiva, con el fin de ampliar estas prácticas a mayor escala.

En particular, llamó al Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia enviar a los centros docentes de enseñanza superior en el país recomendaciones para la creación de "condiciones beneficiosas" para las mujeres que se convirtieron en madres durante sus estudios.

Pese a los esfuerzos del Kremlin, la tasa de fecundidad en Rusia bajó en 2025 de 1,4 a 1,347 respecto el año anterior.

Las autoridades rusas, por iniciativa del propio Putin, ya han impulsado numerosas medidas biopolíticas dirigidas a aumentar la natalidad del país, que vive una crisis demográfica desde hace décadas.

"Las medidas ya adoptadas parecen ser insuficientes. Lamentablemente, la tendencia negativa persiste. La tasa de natalidad sigue disminuyendo", afirmó el jefe del Kremlin a principios de diciembre.

El Parlamento ruso aprobó el año pasado una ley que prohíbe la propaganda de la ideología 'childfree', que promueve el derecho de las mujeres a no tener hijos.

Rusia destinará en los próximos tres años 37.500 millones de rublos (más de 402 millones de dólares) a los programas para promover la natalidad.

A su vez, son los gobiernos regionales los delegados en llevar a cabo estos planes en sus territorios, lo que ha llevado a determinados gobernadores a entorpecer los abortos.

La difícil situación económica que atraviesa el país, además de la guerra y la consecuente movilización masculina para el frente, entorpece el reemplazo generacional, que se establece en una tasa de 2 puntos.