Republicanos fracasan en el Senado y Seguridad Nacional en EEUU queda abocado al cierre

Los demócratas bloquearon la iniciativa al exigir un acuerdo que incluya mayores mecanismos de supervisión y control sobre la entidad después de que dos ciudadanos de Mineápolis fallecieran recientemente por disparos de agentes federales en el marco de las redadas migratorias activadas en esta ciudad.

La votación de procedimiento fue de 52 votos a favor por 47 en contra, muy por debajo de los 60 votos necesarios para evitar que el Departamento de Seguridad Nacional se quede técnicamente sin presupuesto a partir del sábado.

Tras la muerte de los dos ciudadanos de Mineápolis, el Congreso, ante el bloqueo demócrata, solo logró aprobar el pasado 3 de febrero una financiación provisional de diez días para el Departamento.

Después de la votación de hoy, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, declaró a medios locales que "los abusos no se pueden resolver solo con decretos ejecutivos" y sin "legislación".

Los demócratas bloquearon el acuerdo porque habían exigido previamente medidas de control para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como prohibir arrestos en hogares sin orden judicial, exigir que agentes muestren su identificación visible, poner fin a perfilado racial y establecer una política de uso de la fuerza "razonable" y permitir investigaciones a nivel estatal o local cuando sucedan casos de abuso.

Horas antes de la votación fallida, el ‘zar’ de la frontera de la Administración de Donald Trump, Tom Homan, anunció el fin del despliegue masivo de agentes de inmigración en el estado de Minesota, donde está Mineápolis, un gesto de la Casa Blanca que aparentemente buscaba ablandar hoy a los demócratas.

Sin embargo, Schumer dijo que el anuncio de Homan no era suficiente porque la salida de ICE de Minesota podría revertirse mañana "por un capricho" del presidente Trump.

Si bien las negociaciones se han centrado en ICE y en el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el cierre del Departamento de Seguridad Nacional impactará a diversas dependencias, entre ellas la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Guardia Costera.

Por su parte, el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, dijo a periodistas que considera que la oferta de la Casa Blanca representa un paso hacia un acuerdo pero que "obviamente, hay un par de cuestiones que tendrán que resolver y negociar, y líneas que probablemente ninguna de las partes podrá cruzar".

Sin acuerdos, el Senado entra esta tarde en receso y la Cámara de Representantes también suspendió su sesión del día.

La posibilidad de otra ronda de discusión y votación se ve empañada además por el hecho de que un grupo bipartidista de dos docenas de congresistas tiene previsto viajar a la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Para evitar la salida de los congresistas y tener quórum para seguir la negociación en torno al Departamento de Seguridad Nacional, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, adelantó que no permitiría viajes con fondos oficiales durante el receso de esta semana.