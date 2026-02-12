Robles valora que la OTAN reconozca que España ya gasta en Defensa el 2 % de su PIB

"La propia Alianza Atlántica baraja, fruto de las investigaciones que se han ido haciendo y barajando, que España ha alcanzado en el año pasado, el 2025, el 2 % al que nos habíamos comprometido. Yo creo que eso es un dato muy importante", dijo en declaraciones a la prensa Robles, que participa en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN.

Además, la ministra puso en valor la contribución de ayuda financiera de España a Ucrania, 1.053 millones de euros, que según dijo, la sitúan "entre los ocho países de la Alianza Atlántica que más han contribuido" en ese ámbito y uno de "los principales colaboradores", indicó.

Consideró que los datos "son buenas noticias" por un lado por el compromiso asumido en el marco de la Alianza Atlántica y por otro lado por la asistencia a Ucrania.

Robles subrayó "el compromiso de todos los países de seguir ayudando a Ucrania" cuando se entra en el quinto año de la guerra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Todos los países hemos puesto de relieve que la prioridad en este momento (...) es continuar la ayuda a Ucrania y por lo que se refiere a España nosotros hemos manifestado nuestro compromiso de seguir apoyando", indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, en la reunión, de la que destacó el "muchísimo respeto y muchísima tolerancia", todos pusieron "el foco" en que "en este momento el enemigo es Rusia" y la prioridad "es el apoyo a Ucrania".

Aseguró que "España ha anunciado alguna partida" a los esfuerzos de "forma bilateral que es lo que nos pedía el gobierno ucraniano" y mencionó en particular el envío de misiles de defensa antiaérea "que salieron precisamente ayer el dirección a a Ucrania".

Por otra parte, la ministra española se refirió a la presencia de España en las distintas operaciones militares.

"España siempre ha participado en todas las misiones de la Alianza Atlántica en función de las capacidades que se requieran por vía marítima y aérea", señaló.

"Si algo no se le puede poner en duda a España es su compromiso militar con las diferentes misiones", añadió.

En ese contexto, dijo que el miércoles en un Consejo de Defensa de la Unión Europea España planteó una iniciativa bautizada como "Naval Gathering" en el Báltico, que incluye la presencia de distintos países en esa zona "con la finalidad de hacer ejercicios".

"Vamos a trabajar en esa línea que será una actividad propuesta y coliderada por España, pero que se hará también conjuntamente con otras actividades de la Alianza Atlántica", añadió.