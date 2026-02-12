Rusia causa "daños sustanciales" en una subestación eléctrica de Odesa

Según DTEK, con este bombardeo a la citada infraestructura son ya 31 las subestaciones eléctricas de la compañía alcanzadas por los ataques rusos sólo en la región de Odesa.

"Los daños son sustanciales. Los trabajos de reparación se extenderán durante un largo tiempo para que el equipamiento vuelva a funcionar", añade la nota de la empresa.

Después de dañar o destruir prácticamente por completo muchas de las centrales no nucleares de Ucrania, Rusia se centra últimamente en atacar las subestaciones eléctricas necesarias para el funcionamiento de las centrales que sí están en marcha.

Según las autoridades ucranianas, el objetivo de esta estrategia es desconectar las centrales nucleares ucranianas que Rusia no ha atacado de momento directamente de la red nacional de electricidad.

Las centrales nucleares han garantizado hasta ahora cierta estabilidad en el suministro de electricidad en Ucrania, que introduce cada día largos apagones programados para hacer frente al déficit de generación causado por los bombardeos rusos.