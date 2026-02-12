Rusia empleó 219 drones y 24 misiles balísticos en ataque a principales urbes de Ucrania

De los 24 misiles balísticos, 15 lograron ser interceptados por las defensas aéreas ucranianas.

Rusia está utilizando en sus últimos ataques contra Ucrania números récord de misiles balísticos, que son los más difíciles de interceptar para las defensas aéreas ucranianas.

Nueve misiles y 19 drones no pudieron ser interceptados e impactaron en trece localizaciones distintas de Ucrania no especificadas en el parte.

Según la Fuerza Aérea, los principales objetivos del ataque han sido las ciudades de Kiev, Járkov, Dnipró y Odesa. Estas ciudades son algunas de las metrópolis con más habitantes de Ucrania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Anteriormente, las autoridades ucranianas habían explicado que Rusia volvió a dirigir buena parte de sus misiles y drones contra el sistema energético de Ucrania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De los 219 drones empleados por Rusia en este bombardeo, 197 fueron interceptados por Ucrania, que también derribó un misil aéreo guiado que lanzó Rusia.