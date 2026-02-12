Rusia se beneficia de la revalorización del oro, que llena casi el 50 % de arcas estatales

Después de que este metal se revalorizase casi un 75 % en el transcurso de un año, las reservas rusas de oro, que a finales del año ascendían a cerca de 75 millones de onzas, vieron aumentar considerablemente su valor.

Desde noviembre de 2025, cuando el Banco Central ruso comunicó que sus reservas valían 299.800 millones de dólares, el oro aumentó casi un 26 % su valor, a pesar de la caída en los primeros días del mes de febrero.

Antes del pequeño colapso, el Banco Central de Rusia, país con la quinta mayor reserva de oro en todo el mundo, comunicó que sus reservas ascendían a 402.706 millones de dólares, un máximo histórico.

De este modo, la participación del oro en las reservas internacionales totales del país se fijó al 48,3 %, un pronunciado salto con respecto el 43,3 % del mes pasado y el nivel más alto desde enero de 1995, cuando la participación del oro era del 54,8 %. La menor fue en 2007, del 2,1 %.

Aunque el proceso de conversión de oro en dinero corriente no es inmediato -sigue siendo un activo líquido y su exportación físicamente está limitada-, la revalorización del metal dorado supone un fuerte alivio para las cuentas estatales, vaciadas por la campaña militar en el país vecino.

La semana pasada, el Ministerio de Finanzas ruso informó de que en febrero Moscú planea vender divisas extranjeras y oro por valor de 226.800 millones de rublos (unos 2.935 millones de dólares), que se traducirán a ventas diarias de 11.900 millones de rublos (154 millones de dólares).

En rublos, a finales de enero el gramo de oro superó por primera vez los 12.000 rublos (155 dólares), cuando el dólar estaba a 5.000 dólares por onza.

Rusia, que precisamente nacionalizó en julio pasado una empresa minera áurea (Yuzhuralzoloto), había aumentado en un 11,8 % su producción de oro en 2025, en comparación con el año anterior, según la agencia nacional de estadísticas Rostatt.

Según datos oficiales de EE.UU., Rusia produce alrededor del 9 % del metal precioso a nivel mundial, al mismo nivel que Australia y por debajo de China (11 %).

Después de haber alcanzado los 5.600 dólares de valor, entre el 30 de enero y el 2 de febrero el precio del oro cayó más de un 9 %, un descenso que no se veía desde hace una década.

Los expertos lo vinculan a los cambios en la confianza de los inversores después de utilizarlo como refugio y también a efectos de la especulación.

Los analistas señalan que el cambio se debió concretamente a la nominación de Kevin Warsh por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, como presidente de la Reserva Federal del país.

El oro sirve como gran indicador de cómo perciben los mercados el momento geopolítico presente, ya que actúa como refugio para las inversiones en momentos de gran inestabilidad.

Funciona como tierra firme ante la inflación, deuda, altos tipos de interés, pero también guerras.

Los expertos señalan que en 2025 fue precisamente la vuelta de Trump a la Casa Blanca y su despliegue arancelario dos meses después de tomar posesión lo que disparó la actual fiebre del oro.

Ante la desconfianza en la deuda norteamericana, quienes más demandaron oro fueron potencias emergentes como India, Turquía y China, que además usa el oro para tratar de desdolarizar la economía internacional.