Sánchez respaldará hoy poder avanzar en la integración de la UE a distintas velocidades

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, convocados por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reunirán en el castillo de Alden Biesen, situado al este de Bélgica y a pocos kilómetros de la ciudad neerlandesa de Maastricht.

Según la agenda prevista, la reunión se centrará en abordar la profundización del mercado único y la mejora de la competitividad de la Europa comunitaria.

Ante ello, en la cumbre celebrada en Bruselas el pasado mes de enero para analizar la posición de la UE ante las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Sánchez ya reclamó que Europa se fortalezca internamente, profundizando en su mercado único, su competitividad, tecnología, cohesión social, unidad política y seguridad.

Para ello reiteró su posición favorable a que, si no hay unanimidad en el proceso de integración, se permita que haya distintas velocidades, y ese es el mensaje que el Gobierno asegura que volverá a repetir hoy ante el resto de líderes.

En esa línea, y ante el encuentro de este jueves, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó el pasado lunes que el impulso de la competitividad económica de la UE es crucial para la independencia del bloque y sugirió a los líderes que se avance a dos velocidades cuando no sea posible conseguir que los Veintisiete se pongan de acuerdo.

Sánchez defenderá, asimismo, la creación de mercados que impulsen la capacidad industrial de la UE, incluido el acero bajo en carbono que se hace en España.

Respecto a otra propuesta que estará en la agenda de la reunión, la relativa a deuda conjunta europea para sectores estratégicos en materia de inversiones, el presidente del Gobierno viene defendiendo la emisión de eurobonos como herramienta que impulsa la inversión pública hacia objetivos estratégicos de la UE y potencian un gran activo europeo como es el uro.

Sánchez hará hincapié también en que para garantizar que la UE sea competitiva, debe reforzar las políticas sociales en formación y reciclaje de capital humano, y seguir trabajando por atraer talento extranjero.

La reunión de los Veintisiete contará con la presencia de los exprimeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta, cuyos informes sobre las carencias del mercado único y sus propuestas para mejorar la competitividad económica del bloque serán el punto de partida de los debates.

Antes de la cumbre informal habrá otra reunión de una veintena de líderes para coordinar posiciones impulsada por el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; y su homóloga belga, Bart de Wever, y a la que no está previsto que acuda Sánchez.