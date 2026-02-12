Sheinbaum felicita a la primera ministra de Barbados por su victoria electoral

"Nuestra felicitación a @miaamormottley por su victoria en las elecciones de Barbados. Reafirmamos el compromiso para fortalecer nuestra amistad y colaboración, así como trabajar por el desarrollo y la prosperidad de América Latina y el Caribe", expresó la mandataria mexicana en un breve mensaje en sus redes sociales.

La líder del Partido Laborista de Barbados (BLP, en inglés), Mia Mottley, juró este jueves como primera ministra para su tercer mandato consecutivo, tras su contundente victoria en las elecciones generales.

Mottley, de 60 años, es la primera mujer en ser jefa de Gobierno en Barbados y ha liderado al BLP en tres triunfos consecutivos y sin precedentes.