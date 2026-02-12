Tres peruanos entre 5 detenidos con 731 kilos de marihuana en zona fronteriza de Ecuador

El decomiso y detención se realizó después de que los agentes fueron alertados de la existencia de una bodega donde presuntamente se acopiaba droga, por lo que realizaron un operativo de control en la zona.

Inspeccionaron el vehículo, que transportaba 150 andamios metálicos, "los cuales presentaban alteraciones en su estructura original".

Realizaron una verificación técnica más detallada y encontraron varios paquetes "con una sustancia vegetal verdosa, con características similares a la marihuana, evidenciando una modalidad de camuflaje empleada por organizaciones delictivas para el transporte de droga".

La Policía informó que la droga, que tenía como destino la frontera sur, está valorada en 5,1 millones de dólares en el mercado europeo.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, de acuerdo a datos oficiales.