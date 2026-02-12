Ucrania ataca una refinería rusa a casi 2.000 kilómetros de la frontera

"Hoy, nuestra región fue atacada por drones ucranianos. Se declaró un incendio en una refinería de petróleo en Ujtá", capital regional, escribió en Telegram el gobernador, Rostislav Goldshtéin.

Agregó que "se están tomando todas las medidas de seguridad necesarias" para prevenir nuevos ataques. Por el momento, no se ha informado de posibles víctimas del suceso.

A la vez, el gobernador aseguró que la amenaza de nuevos ataques de drones en la región aún no se había levantado y pidió a los ciudadanos ser cautelosos y no publicar imágenes en internet con las "secuelas de los atentados", incluidos los que se producen por ataques de aparatos no tripulados del enemigo.

Según medios rusos, las fuerzas ucranianas habrían atacado Komi con drones Liutyi, lanzados desde las regiones de Poltava y Chernígov, a 2.000 kilómetros de Komi.

El ataque con drones ucranianos tiene lugar después de un ataque masivo ruso contra varias regiones ucranianas con el empleo de drones y misiles.

En agosto de 2025, Kiev ya atacó la misma refinería y uno de sus drones cayó cerca de la instalación petrolífera, según medios rusos, que no dieron más detalles de ese incidente.