Un fallecido y un herido grave a consecuencia de una tormenta en el suroeste de Francia

"La tormenta Nils está afectando actualmente al suroeste de Francia. Anoche, una persona murió en las Landas y otra resultó gravemente herida durante una intervención de emergencia en Castelsarrasin después de que un árbol cayera sobre su vehículo", informó el ministro de Interior, Laurent Nunez, en sus redes sociales.

El accidente que causó la muerte al camionero, ocurrido durante la noche del miércoles al jueves en una carretera de cuatro carriles cerca de Dax, fue causado por la caída de una rama de árbol, según un portavoz de la Prefectura (delegación del Gobierno) de Gironda.

El departamento de las Landas estaba bajo alerta naranja por fuertes vientos, y se registraron ráfagas de 162 kilómetros durante la noche en Biscarrosse, en la costa, y de 136 kilometros en Mont-de-Marsan, en el interior.

Según el periódico Sud-Ouest, que informó primero del incidente, numerosos árboles y cables eléctricos han caído en el departamento, y los bomberos respondieron a más de 200 incidentes en la madrugada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Prefectura de Tarn-et-Garonne indicó por su parte que una persona resultó gravemente herida cuando un árbol cayó sobre su vehículo. Se trata de un empleado público local que atendía un incidente en el ejercicio de sus funciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este departamento permanece bajo alerta naranja por inundaciones este jueves.

Ante esta situación, el ministro de Interior instó a la ciudadanía a "ejercer la máxima vigilancia, limitar sus movimientos y respetar las normas de seguridad locales".

Aproximadamente 850.000 hogares se quedaron sin electricidad en todo el país el jueves por la mañana, incluyendo 485.000 en Nueva Aquitania y 318.000 en Occitania, según el grupo energético Enedis.