Un sismo de magnitud 6,1 sin riesgo de tsunami sacude varias regiones del norte de Chile

El temblor se registró a las 10:34 horas (13:34 GMT) a una profundidad de 54 kilómetros y su epicentro se ubicó a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, en la región de Coquimbo, informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Asimismo, al sismo, que se ha llegado a sentir en Santiago, la capital del país, le ha precedido una réplica de magnitud 4.1 en la escala de Richter a las 10:47, al norte de la misma región de Coquimbo sin mayores incidencias.

Las autoridades confirmaron que el temblor no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país, por lo que esta posibilidad está descartada.

Chile está localizado en la zona suroriental del cinturón de fuego del Pacífico, la zona más sísmica del mundo, y sufre cientos de pequeños movimientos telúricos a causa de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana.

En 1960, la región meridional chilena de Valdivia sufrió el terremoto más potente registrado en los tiempos modernos, de magnitud 9,6 en la escala abierta de Richter, que causó la muerte a 1.655 personas.