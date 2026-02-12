Una bomba en un centro de votación causa al menos tres heridos en el sur de Bangladés

"Unos asaltantes lanzaron una bomba casera desde el exterior del centro de votación, dejando heridos levemente a dos miembros de Ansar (personal de seguridad paramilitar) y a una votante", confirmó a EFE el superintendente de Policía de Gopalganj, Mohammad Habibullah.

El ataque ocurrió en la escuela internacional Reshma, cuando los asaltantes arrojaron el explosivo "desde el lado opuesto de un canal y huyeron corriendo", explicó el oficial, quien aseguró que el incidente "no tuvo impacto en la votación", que continuó con normalidad tras reforzarse la seguridad.

Pese al incidente, las autoridades confirmaron que los heridos se encuentran fuera de peligro y recibieron atención primaria en el lugar.

"Todos están bien y (los agentes) ya están de vuelta en sus puestos de servicio", añadió Habibullah a EFE.

El distrito de Gopalganj, situado en el sur del país, es considerado el feudo político tradicional de la Liga Awami y lugar de nacimiento de Hasina.

La zona cuenta con un despliegue de seguridad especial ante el temor de sabotajes por parte de los leales al partido, que fue proscrito tras la huida de la exmandataria en agosto de 2024.

Este ha sido el único incidente de seguridad destacado en el arranque de una jornada electoral blindada por casi un millón de efectivos, en la que Bangladés busca pasar página a 15 años de gobierno autocrático con unas elecciones generales y un referendo vinculante.