Una gira conmemora el treinta aniversario de 'Omega', el disco que revolucionó el flamenco

"Teníamos muchas ganas de contarlo", explicó en sus perfiles de redes tanto Kiki Morente como Lagartija Nick, las dos caras de este homenaje que han adelantado que girarán juntos para celebrar los 30 años del emblemático disco.

Enrique Morente y Lagartija Nick publicaron en 1996 'Omega', una colaboración con la discográfica El Europeo Música que sumó a artistas como Vicente Amigo, Estrella Morente o Tomatito y que adaptaba letras de 'Poeta en Nueva York', de Federico García Lorca, y del cantautor canadiense Leonard Cohen.

'Omega' se convirtió en un referente de revolución flamenca y de fusión, "algo único, rompedor, inesperado".

"No solo es un disco, es una lucha de unos artistas defendiendo ese trabajo contra viento y marea", recordaron Lagartija Nick y Kiki Morente, que han destacado que 'Omega' les cambió la vida, por lo que ofrecerán su particular homenaje cantando a Enrique Morente, Lorca y Cohen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En esta gira, de la que no se conocen aún fechas ni ciudades, Kiki Morente representará la juventud y la perspectiva dentro de 'Omega', "desde su mirada de niño en 1996 a su responsabilidad de 2026".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lagartija será en esta ocasión la experiencia, "lo viejo en busca del alma joven del proyecto".