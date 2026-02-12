Unicef denuncia que se triplicó el reclutamiento de niños por bandas armadas en Haití

Con motivo de la conmemoración este jueves del Día de las Manos Rojas, una iniciativa mundial que llama a la acción para detener la vinculación de niños y niñas en los conflictos armados, la organización de la ONU para la infancia (Unicef) advirtió en un comunicado que en Haití más de 1,4 millones de personas se encuentran desplazadas internamente, y más de la mitad de ellas son menores que enfrentan crisis que se superponen.

"Los derechos de los niños no son negociables", afirmó la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, que señaló que "todos los niños deben ser protegidos. Y todos los niños reclutados o utilizados por grupos armados deben ser liberados y recibir apoyo para que puedan recuperarse, retomar sus estudios y reconstruir su futuro".

El reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados constituye una grave violación de sus derechos, y el alistamiento de niños de cualquier edad en grupos armados constituye una violación del derecho internacional.

Además, expone a los niños a múltiples riesgos, como lesiones, mutilaciones o muerte en combate, abusos sexuales, psicológicos y físicos, y detenciones arbitrarias. Además, interrumpe su acceso a la educación, lo que socava su seguridad, bienestar y desarrollo integral, subrayó Unicef.

Los niños en Haití a menudo se ven obligados a unirse a grupos armados para apoyar a sus familias o después de recibir amenazas directas contra ellos mismos o sus seres queridos, mientras que otros son reclutados después de ser separados de sus familias y recurren a grupos armados como medio de supervivencia y protección, anotó.

Según la información, desde la firma del Protocolo de Entrega en enero de 2024, Unicef y los actores de protección infantil pudieron verificar y apoyar a más de 500 personas asociadas con grupos armados con servicios especializados de protección y reintegración en todo Haití.

Ante esta situación, Unicef instó a las autoridades nacionales y a todas las partes interesadas pertinentes a "fortalecer los sistemas de protección infantil, garantizar un acceso seguro y sostenido a los servicios esenciales y reforzar el apoyo a la búsqueda y reunificación familiar cuando esto redunde en el interés superior del niño y pueda realizarse de forma segura".

"Los niños vinculados a grupos armados no deben ser tratados como perpetradores”, sentenció Russell, sino que “deben recibir servicios de reintegración adecuados y estar protegidos de riesgos adicionales, estigma y represalias".