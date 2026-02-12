Zelenski tras la exclusión del deportista ucraniano: “deporte no significa olvido”

“Deporte no significa olvido, y el movimiento olímpico debe ayudar a parar guerras, no hacerle el juego a los agresores”, escribió Zelenski en redes sociales, en un mensaje en el que apeló a los valores olímpicos para defender la posición del atleta de skeletón ucraniano.

Zelenski afirmó que el deportista no rompió “ninguna regla” al querer competir con un casco con las imágenes de otros atletas que murieron en la guerra iniciada por la invasión rusa de Ucrania.

El COI justificó su decisión en la prohibición de manifestaciones políticas en las pruebas de sus competiciones.

“Estamos orgullosos de Vladyslav y de lo que ha hecho. Tener coraje vale más que cualquier medalla”, cerró Zelenski su mensaje.

El COI decidió este jueves devolver la acreditación a Heraskevych, tras expulsarlo de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

El organismo informó de esta decisión después de que su presidenta, Kirsty Coventry, pidiera a la Comisión Disciplinaria de la institución olímpica que, de "forma excepcional", se reconsiderara la retirada de la credencial del atleta, pero manteniendo su exclusión de las pruebas oficiales.

Con anterioridad, el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, había criticado la decisión del Comité Olímpico Internacional de expulsar de los Juegos Olímpicos de invierno al atleta ucraniano.

"El Comité Olímpico Internacional (COI) no ha vetado sólo a un atleta ucraniano, sino a su propia reputación. Futuras generaciones recordarán esto como un momento vergonzoso", ha escrito en sus redes sociales Sibiga.

El ministro ucraniano ha afirmado también que el atleta expulsado, Vladyslav Heraskevych, "sólo quería conmemorar a otros atletas asesinados en la guerra". "No hay nada incorrecto en eso según ninguna regla ni ética", agregó Sibiga.

El jefe de la diplomacia ucraniana acusó al COI de "traicionar" los valores olímpicos y criticó que permita la participación de atletas rusos aunque lo hagan como deportistas neutrales y no bajo la bandera de su país, como ocurre en Milán debido a las sanciones en vigor del COI a Rusia por haber iniciado la guerra.

Sibiga criticó el argumento ofrecido por el comité para explicar su postura de no permitir a Heraskevych competir con el caso con las fotos de los atletas muertos.

"El COI ha intimidado, faltado al respeto e incluso dado lecciones a nuestro atleta y a otros ucranianos para que callen sobre 'uno de los 130 conflictos que hay en el mundo'", escribió Sibiga.