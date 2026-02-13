150.000 afganos vuelven a su país, la mayoría forzados, en primeras seis semanas del año

Estas llegadas se suman a unos retornos ya sin precedentes: 2,9 millones de personas en 2025, lo que eleva el total a unos 5,4 millones desde octubre de 2023.

La entidad humanitaria señaló que la rapidez y la magnitud de estos retornos están llevando a Afganistán a una crisis humanitaria y de derechos humanos aún más profunda, en particular para las mujeres y las niñas, agravadas por una economía muy frágil y continuos desastres naturales.

"Pedimos a todos los países que se aseguren de que las categorías de personas que se encuentran en situación de riesgo en Afganistán no sean repatriadas, entre las que se incluyen, en primer lugar, las mujeres, pero también miembros del anterior Gobierno, activistas sociales, músicos o deportistas", señaló por vídeoconferencia desde Kabul el representante de ACNUR en Afganistán, Arafat Jamal.

"Existe una lista y la hemos facilitado a ambos países, instándoles a que actúen con extrema cautela al tratar con estas categorías", agregó.

Según un reciente informe del Banco Mundial, el rápido crecimiento demográfico impulsado por los retornos provocó una disminución del 4 % del PIB per cápita en 2025.

El ACNUR ha realizado encuestas entre los repatriados para entender cuál es su situación y pudo conocer que cerca de la mitad había encontrado algún tipo de trabajo, aunque fuera informal, aunque en el caso de las mujeres apenas una cuarta parte había encontrado una actividad económica.

Además se concluyó que más de la mitad de las familias repatriadas no cuentan con documentación civil, incluidos documentos de identidad que acrediten quiénes son o de dónde proceden, y que más del 90 % vive con menos de cinco dólares al día.

Otro elemento que salió a la luz es que el 5 % de los repatriados encuestados tiene intenciones de abandonar Afganistán de nuevo y más del 10 % conoce a algún familiar o miembro de la comunidad que ya se ha marchado desde su regreso.

"Estas decisiones no están motivadas por el deseo de irse, sino por la realidad de que muchos no pueden reconstruir una vida viable y digna", recalcó Jamal.