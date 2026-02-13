Abogada contraria a intereses de la Fiscalía gana magistratura constitucional en Guatemala

Lemus, contraria a los intereses de la Fiscalía según analistas, obtuvo 8.920 votos y superó a Carlos Estuardo Gálvez, quien logró 7.741 apoyos. Luis Bermejo, compañero de planilla de Lemus, también ganó la magistratura suplente de la máxima corte con 8.527 votos, frente a su contrincante Melvin Portillo, que obtuvo 7.742 sufragios.

La jornada estuvo marcada por los allanamientos del Ministerio Público (Fiscalía) en los centros de votación del CANG, una intervención que ha sido ampliamente criticada tanto a nivel local como internacional por considerarse una injerencia en el proceso, donde más de 30.000 profesionales estaban autorizados para votar.

El Ministerio Público ejecutó los operativos con un fuerte contingente de seguridad, compuesto por policías y fiscales con armas y pasamontañas.

La fiscal a cargo, Leonor Morales, indicó que el caso —bajo reserva— surge de una denuncia recibida la semana pasada, aunque evitó responder sobre posibles conflictos de interés, dado que uno de los candidatos pertenecía al ente investigador.

Morales es la misma funcionaria que intentó anular los resultados electorales de 2023 que llevaron a la presidencia a Bernardo Arévalo de León y, al igual que la cúpula de la Fiscalía, se encuentra sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción.

El mandatario guatemalteco denunció los allanamientos como un "nuevo intento" por "socavar instituciones". La elección es considerada trascendental para la lucha contra la corrupción, ya que la CC es la última instancia de decisión jurídica en el país.

"Fracasaron en su intento de secuestrar las elecciones del CANG. Con la misma fórmula con la que intentaron arrebatarle la libertad a Guatemala en 2023, hoy vuelven a fracasar", publicó en sus cuentas oficiales Arévalo de León tras el anuncio de los resultados.

Los comicios de este jueves definieron a uno de los cinco magistrados que integrarán el tribunal. Los cuatro restantes serán designados en las próximas semanas por el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Presidencia y la Universidad de San Carlos.