Abogados tunecinos protestan contra las restricciones en el derecho a la defensa

"No es posible ignorar esto, porque la tensión en los tribunales no ayuda a este servicio público ni a cumplir su función ni a desarrollarla", declaró a la prensa el presidente del Colegio de Abogados de Túnez, Boubaker Bethabet.

En la protesta, convocada por Bethabet, los abogados alzaron pancartas con consignas como "No hay juicio justo sin una defensa libre" o "No a la restricción del derecho de defensa" para denunciar "graves retrocesos" en el trato de las cortes hacia los profesionales del sector.

A través de esta manifestación exigieron el "fin de las restricciones" en los tribunales penales, el "cese de la prohibición de visitar a sus clientes detenidos bajo el pretexto de un título no previsto por la ley", así como "la eliminación de los obstáculos que impiden el pleno ejercicio de las garantías de un juicio justo".

En este sentido, Bethabet instó al Ministerio de Justicia a abrir "un diálogo serio" para "escuchar" a los abogados, quienes señalaron en el comunicado de convocatoria que la defensa de los derechos de los justiciables es "la esencia" de su presencia y de su papel.

El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT, por sus siglas en francés) condenó por su parte "una restricción" de la labor periodística en los tribunales, después de que se les impidiera cubrir la sentada de los abogados.

Ante ello, el SNJT responsabilizó al Ministerio de Justicia de lo que consideró como una "flagrante violación" de la libertad de trabajo periodístico en los tribunales y un intento de "obstruir" la voz de los abogados en sus "legítimas protestas".

Desde que el presidente tunecino, Kais Said, se arrogó plenos poderes en 2021 y reformó el sistema político y la Constitución antes de su reelección en las elecciones de 2024, diversas organizaciones internacionales han denunciado una instrumentalización de la justicia, represión contra la disidencia y retrocesos en la libertad de expresión.