Adolescente argentino desaparece arrastrado por raudal tras intensas lluvias en Paraguay

Reinaldo Suárez, padre del chico desaparecido, dijo entre lágrimas que el niño salió de casa para "comprar café" en una despensa cercana y que, "seguramente", trató de cruzar el raudal que atravesaba la calle de tierra del barrio Tayuazapé, de la ciudad de San Lorenzo.

"Apenas me enteré que salió bajo la lluvia yo salí tras él, pero ya no le encontré", dijo el hombre, de nacionalidad paraguaya, a la televisión local Telefuturo.

Suárez también indicó que había regresado con su familia desde Buenos Aires hace unos tres años para evitar que el frío clima de la capital argentina afectara a su hijo, que sufre de asma.

"Lamento haber venido a este país", agregó visiblemente afectado. "Cada vez que llueve suceden tragedias de esta magnitud", sostuvo.

Asimismo, dijo temer que no encontrará con vida a su hijo, cuya madre también es de nacionalidad argentina, de acuerdo con los reportes de la prensa local.

"Vivo no lo voy a encontrar, eso lo sé, pero necesito su cuerpo para darle una digna despedida", señaló.

Testigos informaron a la prensa local haber visto a un niño ser arrastrado por el raudal hasta unos tubos de desagüe que se unen a un arroyo, y hacen parte de una obra para encauzar las aguas de lluvia que está en construcción desde diciembre pasado.

Hasta el lugar se trasladaron bomberos y policías, pero Suárez lamentó que no buscaran al joven atravesando la tubería que conecta con el arroyo, como dijo que él mismo ya hizo sin resultados.