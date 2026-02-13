Albares: "Sánchez está en todas las reuniones en las que se decide el futuro de Europa"

Albares ha hecho estas declaraciones después de que el líder del partido conservador español haya reprochado a Sánchez su ausencia el jueves en una reunión de líderes europeos previa a la cumbre informal de los Veintisiete.

"El presiente Sánchez tiene una agenda cargadísima y está en múltiples reuniones y en todas las reuniones donde se decide el futuro de Europa", ha asegurado el ministro español, en un encuentro con periodistas en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

En respuesta a la pregunta de un periodista sobre la ausencia de Sánchez a una reunión de hoy de líderes europeos sobre Ucrania, Albares ha insistido en que "es evidente que no se tomarán decisiones en Europa con respecto a Ucrania o sobre el futuro europeo sin España, porque España es un país constructivo, que siempre aporta y que cree en el proyecto europeo".

El ministro de Exteriores español ha aclarado que hoy mismo ha estado reunido con su homólogo ucraniano y este le ha agradecido el apoyo de España.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, intervendrá mañana sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que participará en una mesa redonda sobre la seguridad transatlántica.

Sánchez será el primer jefe del Ejecutivo español que intervenga en esta conferencia, una cita anual de la geopolítica que se celebra desde 1963.

Desde este viernes y hasta el domingo participarán unos 200 representantes de gobiernos de 120 países, y este año el evento se desarrolla en un ambiente de división entre Europa y Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, es uno de los participantes en la Conferencia.

En el panel en el que intervendrá el jefe del Ejecutivo español para analizar diversos aspectos de la seguridad transatlántica, estarán presentes también, entre otros, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen (después de toda la polémica existente por las pretensiones de Estados Unidos sobre Groenlandia) y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

Ante el distanciamiento entre Estados Unidos y Europa durante la actual administración de Donald Trump, Sánchez, uno de los líderes más críticos con el presidente estadounidense, ha venido defendiendo el reforzamiento del vínculo transatlántico, pero sin que eso suponga ningún tipo de "vasallaje" ante el país norteamericano.