Australia investigará la acción policial durante la protesta contra la visita de Herzog

La Comisión de Conducta de las Fuerzas del Orden (LECC, por sus siglas en inglés), organismo independiente que supervisa a la Policía de Nueva Gales del Sur, estado del este de Australia donde se encuentra Sídney, anunció hoy que abrirá una pesquisa formal sobre la actuación de los agentes durante la manifestación celebrada el pasado día 9 alrededor de la estación de Town Hall.

La decisión llega después de que numerosos asistentes y observadores denunciaran presuntas conductas inapropiadas y uso excesivo de fuerza contra los manifestantes por parte de la policía.

La protesta del lunes se enmarcó en el contexto de la visita oficial de Herzog, quien llegó a Australia en un viaje de cuatro días destinado a expresar solidaridad con la comunidad judía tras un ataque con motivaciones antisemitas en la playa de Bondi en diciembre de 2025, en el que murieron 16 personas, incluido uno de los dos asaltantes.

Durante su primera jornada, el presidente israelí colocó una ofrenda floral en el memorial del ataque y se reunió con supervivientes y familiares de las víctimas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Miles de manifestantes, convocados por grupos pro-Palestina, se concentraron en las inmediaciones del edificio municipal con consignas contra la visita de Herzog y en rechazo a la guerra en Gaza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades habían obtenido poderes extendidos bajo la legislación de eventos mayores y una declaración judicial para restringir determinadas concentraciones en áreas sensibles durante la estancia del jefe de Estado.

La Policía de Nueva Gales del Sur informó que 27 manifestantes fueron detenidos, de los cuales al menos diez enfrentan cargos por presunto asalto a agentes, aunque según las autoridades no hubo lesiones graves entre los uniformados.

Testimonios y vídeos difundidos en redes sociales muestran escenas de tensión, incluido el uso de espray de pimienta y forcejeos cuando la marcha intentó avanzar por el centro de la ciudad.

Mientras el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y el jefe del Gobierno estatal, Chris Minns, defendieron la actuación policial y la necesidad de preservar la seguridad, organizaciones civiles y líderes comunitarios pidieron una revisión independiente y garantías sobre el respeto al derecho de protesta.

La LECC indicó que recopilará material audiovisual, documentos y declaraciones de testigos y que celebrará audiencias en el marco de la investigación, cuyo resultado será plasmado en un informe público.