Barranquilla comienza cuatro días de fiesta en una nueva edición de su carnaval

Además de los tradicionales bailes populares en los barrios donde los vecinos se dan cita para disfrutar de cuatro días de jolgorio, la capital del departamento del Atlántico tendrá 14 eventos masivos, entre los que destacan los desfiles por el Cumbiódromo de la Vía 40 y otras zonas de Barranquilla.

Además hay varios conciertos programados, así como los festivales de comedia y de letanías, expresiones artísticas y culturales con las cuales los hacedores del carnaval buscan que cada año se conserven las tradiciones folclóricas de la ciudad.

Para Barranquilla, la realización del Carnaval, declarado en 2003 por la Unesco como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, representa un impacto económico importante, al convertirse en generador de empleo y desarrollo.

De acuerdo con información de la Alcaldía para este año se proyecta un impacto económico que superará los 840.000 millones de pesos (unos 230 millones de dólares).

"El Carnaval es una oportunidad real para nuestra gente. Genera alrededor de 193.000 empleos directos e indirectos. Solo para esta temporada abrimos convocatoria para vincular a 3.800 personas en logística y operación", expresó el alcalde Alejandro Char.

Señaló además que hay "hoteles con ocupación superior al 90 %, vuelos llenos y la ciudad vibrando como epicentro cultural del país".

Los eventos masivos del Carnaval de Barranquilla se realizarán desde este viernes en la noche con la coronación de la reina Michelle Char Fernández y el rey Momo Adolfo Maury Cabrera, hasta el próximo martes con el desfile de 'Joselito se va con las cenizas', un cortejo fúnebre simbólico, cargado de "lágrimas" y "júbilo".

El más importante de los desfiles es la Batalla de Flores, que se realizará este sábado en el Cumbiódromo de la Vía 40 en donde imponentes carrozas narrarán historias que conectan la memoria, el folclor, la música y la identidad del Caribe colombiano, convirtiéndose en uno de los mayores atractivos visuales de la fiesta.

Otros desfiles como La Gran Parada de Tradición, que rendirá homenaje a los guardianes de la memoria del Carnaval y La Gran Parada de Comparsas, evento caracterizado por el colorido en las vestimentas de los participantes, confirman que el carácter multicultural de las fiestas.

En diferentes puntos de la ciudad también se desarrollan otros eventos masivos como las concentraciones en el popular Barrio Abajo, en donde está la pista de baile más grande de Colombia en la que durante cuatro días los asistentes disfrutan de la música de orquestas y agrupaciones musicales.

Igualmente habrá conciertos en los que participarán los dominicanos Juan Luis Guerra y Sergio Vargas; la banda venezolana Rawayana; el puertorriqueño Tito Nieves, y Beéle, el artista barranquillero que puso en alto el nombre de la ciudad en 2025.