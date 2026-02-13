Cancelado un concierto de rock en Estambul por temor a las posibles protestas islamistas

El martes pasado se cancelaron los conciertos de las bandas de metal 'Slaughter to prevail' y 'Behemoth' por ser "incompatibles con los valores de la sociedad" turca, según consta en un comunicado emitido por la delegación local del Ministerio del Interior turco.

En días anteriores, la prensa ultraislamista turca había lanzado una campaña, replicada en redes sociales, para impedir la actuación de los "hijos de Satanás", en referencia al estilo de death metal de los grupos mencionados.

Esta vez no hay comunicado, pero los músicos han señalado a la prensa irlandesa que los motivos alegados por el auditorio, el prestigioso centro Zorlu PS, era un temor a "protestas".

Como la música, puramente instrumental, difícilmente puede ofender, los organizadores pudieron temer un enfado por el nombre de la banda, que significa "Dios es un astronauta", especulaba el guitarrista Torsten Kinsella.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Es como si el mundo se hubiera vuelto loco. Nunca hemos promovido mensajes satánicos ni nada similar, es música instrumental. Imagino que hay poca tolerancia cuando se usa la palabra Dios en algo; se lo toman muy en serio", dijo Kinsella al magazine irlandés HotPress.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su cuenta oficial, el grupo solo ha anunciado una cancelación por "motivos fuera de su control", expresando el deseo de actuar en el futuro "en un ambiente seguro y positivo para todos".

Zorlu PS no ha emitido ninguna explicación, como tampoco hizo con las cancelaciones del martes, programados en el mismo escenario, limitándose a eliminar los conciertos de su página web.

'God is an Astronaut', un grupo de post-rock instrumental fundado en Irlanda en 2002 por los hermanos Niels y Torsten Kinsella, es muy popular en Turquía, donde ya ha actuado siete veces desde 2007, siempre en importantes festivales o auditorios.

A diferencia de lo que ocurrió con los grupos de metal, no constan campañas contra la banda irlandesa en redes sociales turcas ni en la prensa ultraislamista.