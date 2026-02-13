Carla Benítez: una Reina con ‘Historia’ para medio siglo de Carnaval de Las Palmas

Benítez entró en el escenario con el parque Santa Catalina envuelto en la magia, la fiesta, la picardía y la energía de la ciudad de Nevada, pero llevado a su máxima expresión gracias al hechizo de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Presentada por la firma Capross 2004, con un diseño de Kevin Rodríguez González, su fantasía 'Historia' auguraba el trono con sus 49 rosas dinámicas representando a las predecesoras de Carla Benítez en el título, que la han acompañado en este gran momento arropándola en esta nueva aventura que se abre ahora para ella.

Llegó decidida a marcar un nuevo capítulo después de medio siglo de fiesta y así fue, con un traje con el que bailó, se movió y brilló como nunca, en un diseño con sorpresa y con movimiento para dejar al público enamorado y hacerse con el jurado.

La también reina del Carnaval de Maspalomas en 2023, Carla Benítez se ha confesado muy emocionada y orgullosa de hacer valer el trabajo de su equipo, al que, junto a su familia, ha dedicado este triunfo en la fiesta capitalina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La acompaña en la corte real este año Sarah Lomore con 'Libertad para elegir tu destino' como primera Dama, que llevó al parque a su propio universo de fantasía en blancos y verdes, y a Evelyn Moreno, que con su 'Esencia' se hizo con el título de segunda Dama.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Habitual en los escenarios del carnaval, Norma Ruiz acompañará como tercera dama a la nueva regente de las fiestas, con un título que se suma a sus numerosos podios como Drag Noa.

Y Ángeles Moreno cierra la comitiva de honor, con la fantasía '‘Igual que ¡tú!', que la destacó como cuarta dama.

La Gala de la Reina se abrió paso en una de las noches más especiales de la ciudad con una obertura que desde el primer minuto dejó al parque sin aliento.

Expectante y burbujeante de emoción, toda una comitiva de viajeros llegó al escenario ansioso por recibir una de las noches grandes del Carnaval, que se dejó embriagar por un paseo de nostalgia, pero con las mismas ganas de celebrar una ilusión que sigue palpitando en los corazones canarios y en los focos del parque Santa Catalina.

Maletas llenas y bullicio al estilo años setenta... la suerte estaba echada en el gran 'LPGC Palace'. Can can, la chispa del Martini, un sí quiero en directo, magia y la entrada épica de la Reina saliente en su último día de trono dieron el pistoletazo de salida con Elvis sobrevolando a los amantes de la fiesta.

"50 años de orgullo e historia del Carnaval", así ha definido el presentador Daniel Calero esta noche de emociones, acompañado de Cathaysa González y Nayra Santana para ofrecer todos los detalles de cada una de las candidatas, que han sido las protagonistas de una fiesta donde no ha faltado la música, el brillo y la purpurina.

Con el cantante puertorriqueño Tonny Tun Tun, la gala llegó a su ecuador, que tomó pista de despegue con la comparsas Kisamba y Baracoa, la siempre grande Olga Tañón, la murga y comparsa ganadora de esta edición y todo un ejército de mascaritas para hacer vibrar la fiesta desde las gradas.