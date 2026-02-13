Crisis británica por escándalo Mandelson comparable a caso de espía doble, dice exasesor

En un encuentro informal con la prensa extranjera en Londres, Sinclair -asesor de los Gobiernos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown entre 2005 y 2009- habló del escándalo por la designación en febrero de 2025 de Mandelson como embajador en Estados Unidos a pesar de que era conocida su pasada relación con el pederasta estadounidense.

Este caso puso en riesgo al primer ministro, pero superó la crisis de liderazgo esta semana tras pedir disculpas a las víctimas de Epstein y recibir el apoyo de su grupo parlamentario laborista.

Sinclair explicó que mucha gente ha comparado esta polémica con el caso Profumo de los pasados años 60, cuando el entonces ministro de Defensa, John Profumo, se vio obligado a dimitir por haber mentido al Parlamento sobre su relación extramarital con Christine Keeler, quien a su vez se veía con Yevgen Ivanov, quien era agregado naval soviético y presunto espía de la exKGB.

Sin embargo, para este exasesor laborista, la controversia en torno a Mandelson "va mucho más allá del escándalo Profumo" y lo compara con Philby, el alto oficial de la inteligencia británica que actuó como agente doble para la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

"Lo único que se podría decir en defensa de Kim Philby es (que) al menos (él) creía en algo", pero Mandelson, que remitió a Epstein información sensible del Gobierno británico, "parece creer solo en sí mismo", dijo.

Además, consideró que se "avecina una crisis existencial para el Partido Laborista y la izquierda" porque Starmer no llegó al poder con un plan de Gobierno y tardó varios meses en presentar un presupuesto, a diferencia del Gobierno de Blair, que después de asumir -en mayo de 1997- su entonces titular de Economía, Gordon Brown, dio independencia operativa al Banco de Inglaterra.

Sobre el futuro de Starmer, Sinclair opinó que lo único que evita su caída es que el partido no se pone de acuerdo sobre quién debe sucederle y nadie quiere reemplazarlo antes del próximo mayo, cuando se celebrarán elecciones locales en Inglaterra y autonómicas en Escocia y Gales, con un resultado que "será un desastre", subrayó.

Este analista vislumbra una salida de Starmer tras esos importantes comicios y cree que es posible que el laborismo tenga un nuevo líder antes del receso parlamentario de este verano.