Cuprífera chilena Codelco despide a tres altos ejecutivos por trágico derrumbe en mina

Se trata del vicepresidente de Operaciones de Codelco, Mauricio Barraza Gallardo, así como del gerente general de El Teniente, Claudio Sougarret Larroquete, y el gerente de Proyectos de la mina, Rodrigo Andrades Contreras.

La minera explicó que la salida de los tres ejecutivos se debe a "incumplimientos graves de deberes" y aseguró que compartirá con las autoridades los resultados de la auditoría interna que llevó a cabo para esclarecer las causas del accidente en la mina, considerada el yacimiento subterráneo de cobre más grande del mundo.

"A través de una auditoría interna realizada por la empresa se han detectado inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido en la División El Teniente el 24 de julio de 2023, así como también desviaciones ocurridas en el mismo período atribuibles a ejecutivos actuales y exejecutivos de la Corporación", indicó la cuprífera.

Un sismo de magnitud 4,2 en la escala Richter produjo el 31 de julio de 2025 un derrumbe en una de las cotas más profundas de la mina y provocó la muerte de seis trabajadores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Fiscalía chilena abrió una investigación para determinar si el sismo fue originado de manera natural o fue provocado por las propias perforaciones de la estatal, que suspendió las operaciones subterráneas en la mina durante varias semanas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministerio Público registró el pasado noviembre las oficinas de la compañía y confirmó que hay 37 personas investigadas en la causa por un cuasidelito de homicidio, entre ellos el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y el exgerente general de El Teniente Andrés Music.

Codelco es una de las muchas mineras que operan en Chile, el mayor productor de cobre del mundo y donde la minería representa más del 12 % del PIB nacional.