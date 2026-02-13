Dinamarca contribuirá con cuatro cazas F-35 a la misión de la OTAN en el Ártico

"Vamos a enviar cuatro cazas F-35 para participar en las operaciones en la zona. Además contribuiremos con más capacidades", dijo Poulsen a medios daneses a su llegada a la conferencia.

La OTAN lanzó hace dos días la nueva misión después de que Dinamarca y Groenlandia pidieran una presencia más permanente de la Alianza en la zona en un intento de apaciguar al presidente estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con hacerse con este territorio autónomo danés tras criticar la defensa en el Ártico, que calificó de deficiente.

Poulsen ya había mostrado la víspera la disponibilidad de Dinamarca para contribuir a la misión con soldados, cazas y barcos, en coordinación con los gobiernos de Groenlandia y de las Islas Feroe, el otro territorio autónomo danés.

"Debemos mantener el impulso para asegurar que el Ártico esté reflejado en los planes y ejercicios de la OTAN a largo plazo", había dicho en un comunicado Poulsen hace dos días

Poulsen resaltó este viernes los "mensajes positivos" recibidos desde Estados Unidos sobre la nueva misión de la OTAN y resaltó que espera una contribución concreta de Washington.