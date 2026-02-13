Dinamarca y Canadá firman un acuerdo para aumentar la cooperación en defensa

El acuerdo afecta a áreas como la colaboración operativa, la vigilancia en zonas de interés común, formación, maniobras, innovación y tecnología, informó en un comunicado el Ministerio de Defensa danés.

Ambos países colaboran ya en el marco de la OTAN y de la cooperación marítima para la seguridad en el Atlántico Norte junto con Noruega y Alemania.

"Necesitamos a nuestros amigos y compartimos la voluntad canadiense de reforzar los lazos transatlánticos y resolver las futuras tareas de forma conjunta", señaló en el comunicado el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen.

La ministra de Exteriores feroesa, Sirið Stenberg, resaltó el aumento de la importancia estratégica del Atlántico Norte y la región boreal y enfatizó que este archipiélago bajo soberanía danesa está dispuesto a asumir una mayor responsabilidad y a contribuir de forma activa en la estabilidad y la seguridad de la zona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Canadá es el vecino más próximo de Groenlandia y un aliado cercano en la OTAN, por lo que es natural aumentar la cooperación en defensa con él, tanto bilateral como en el marco de la Alianza", afirmó la ministra de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El acuerdo fue firmado por Poulsen, Stenberg, Motzfeldt y el ministro de Defensa canadiense, David J. McGuinty.