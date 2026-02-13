Dos muertos y tres heridos en Bélgorod tras ataque ucraniano con misiles

"El enemigo atacó Bélgorod con misiles. Dos civiles murieron y tres resultaron heridos", escribió Gladkov en Telegram.

Agregó que el bombardeo también causó "serios daños" a la infraestructura energética de la urbe.

"Se produjeron cortes de luz, calefacción y agua", afirmó.

Además, se registraron daños en edificios residenciales y vehículos estacionados a sus alrededores, apuntó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bélgorod es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra, donde solo este año han muerto más de 25 civiles en ataques con drones y misiles.