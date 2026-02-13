Dos personas mueren en Moscú aplastadas por la nieve

Los termómetros en la capital rusa marcaron hoy casi 2 grados sobre cero, una temperatura que se registra después de la ola de frío y nieve que dejó grandes montículos de nieve en toda la ciudad y sus alrededores.

La capa de nieve llegó a alcanzar en enero los 62 centímetros en algunos puntos de Moscú, aunque en febrero las precipitaciones ya no han sido tan intensas y el manto de nieve comenzó a perder lentamente su grosor.

A la vez, los meteorólogos advierten de que en los próximos días el clima en Moscú será inestable y después de la actual subida de temperaturas, los termómetros volverán a marcar unos 15 grados bajo cero.