Dwarmis viste el invierno con una colección femenina y de raíces latinas en Nueva York

La marca participó de nuevo en la Semana de la Moda tras debutar el pasado septiembre, con una presentación en el restaurante Cuna, en el East Village, donde las modelos se movían por el local, sentándose y posando para los visitantes, de manera que lucían la moda como se vería en la vida real.

La colección 'Tierra' cuenta con una veintena de conjuntos en los que destacan un vestido camisero de manga y falda larga blanco, un mini vestido azul turquesa ajustado a la cadera y suelto en el torso, o un dos piezas de pantalón tipo 'jogger' y cazadora en verde caqui con un top de bikini marrón.

"He desarrollado mi carrera en Nueva York pero siempre tengo a República Dominicana en el corazón y por eso mi ropa es bien fluida, femenina", sostuvo la diseñadora, que aseguró, mezclando el inglés y el español, que hace honor a sus "raíces", que son la "comunidad dominicana y latina".

Concepción eligió para su gran día una camiseta con el lema "Made by immigrants" (Hecho por inmigrantes), toda una declaración política, y explicó que "cada mano que tocó esta colección, desde la tela hasta la foto" es de personas "que vienen de otro lugar", incluyendo latinos y asiáticos.

Precisamente la modista considera que estar en el escenario de esta 'Fashion Week' es una gran oportunidad de "representar" su cultura y su gente, y pretende aprovecharlo "y dar todo para enseñar al mundo que nosotros los latinos y los inmigrantes podemos hacer algo bien hecho", afirmó.

Su intención, aseguró, es seguir presentándose en este escaparate de talento en EE.UU. para expresar sus ideas. Pero "lo más importante es ver a la mujer usando mi ropa y sintiéndose fabulosa y poderosa", con "piezas que quiero que duren para siempre", concluyó.