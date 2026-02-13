Ecuador y la UE presentan un proyecto para modernizar los servicios públicos digitales

Según informó en un comunicado la delegación de la UE en Ecuador, el proyecto contará con una financiación de 6,6 millones de dólares de la Unión Europea y será ejecutado por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), la e-Governance Academy de Estonia (eGA) y la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia (CEDIA).

Durante los próximos cuatro años, el programa promoverá la gobernanza digital, la ciberseguridad y la gestión de datos para consolidar un ecosistema estatal más "integrado, eficiente y sostenible".

Las acciones se enmarcan en la Agenda Digital Nacional 2022-2025 y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029.

'Tinkuy' (palabra de la lengua indígena kichwa que significa 'encuentro' o 'convergencia') pretende renovar la web GOB.EC, la plataforma digital del Gobierno, para conseguir diseño más funcional y orientado al usuario, así como mejorar el intercambio de información entre entidades estatales y fortalecer la gobernanza de datos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En los próximos meses comenzarán las primeras acciones técnicas y procesos de capacitación para avanzar de manera progresiva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La iniciativa forma parte de la estrategia Global Gateway de la Unión Europea, que busca reforzar la cooperación tecnológica con países socios, reducir la brecha digital y facilitar su integración en el entorno digital global.

La presentación se realizó en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, con la participación del superintendente de Protección de Datos Personales, Fabrizio Peralta; el ministro del Interior, John Reimberg; el ministro de Telecomunicaciones, Roberto Carlos Kury; la embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Jekaterina Doródnova, y otros representantes del cuerpo diplomático.

Reimberg señaló que la cooperación con la Unión Europea y programas como Tinkuy evidencian la voluntad del país de fortalecer la seguridad mediante políticas públicas sostenidas, respaldadas por la cooperación internacional.