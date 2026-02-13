EE.UU. suaviza aún más las restricciones para petroleras en Venezuela, incluida Repsol

Las dos licencias siguen sin eliminar el marco de sanciones estadounidenses -endurecidas con especial énfasis a partir de 2019- que aún pesan sobre Venezuela, pero contribuyen a facilitar que empresas no venezolanas comiencen a extraer crudo en la nación latinoamericana o que aquellas que ya lo hacen, como Repsol, aumenten sus inversiones de capital y su producción de manera significativa.

El anuncio de hoy se enmarca en el plan que Washington ha consensuado con el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para reabrir el mercado petrolífero local tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por tropas estadounidenses el pasado 3 de enero.

La primera licencia anunciada hoy por la Oficina de Control de Activos Extranjeros autoriza a cinco grandes compañías (Chevron, BP, Eni, Shell, y Repsol) a realizar transacciones relacionadas con operaciones de hidrocarburos con Petróleos de Venezuela (PDVSA) o cualquier otra entidad pública venezolana.

El permiso exige que cualquier contrato vaya ligado a jurisdicción estadounidense y exige que todos los pagos a individuos "bloqueados" por la OFAC (que sigue manteniendo las sanciones sobre individuos y entidades venezolanas) se realicen a cuentas designadas por el Tesoro estadounidense.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La segunda orden emitida hoy autoriza a negociar y firmar contratos de inversiones futuras que estarán condicionadas por la futura concesión o no de licencias específicas de la OFAC.​

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta segunda licencia también prohíbe específicamente cualquier transacción que involucre a una persona o entidad ligada a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China, así como a embarcaciones sancionadas por Washington.

Los dos documentos anunciados hoy llegan tres días después de que el Departamento del Tesoro promulgara otras dos licencias para petroleras con presencia en suelo estadounidense que quieran operar en el mercado venezolano.

Los permisos expedidos hoy permitirán a empresas como Repsol y la italiana Eni, que ya tienen importantes operaciones en el terreno gasístico y una producción marginal de crudo a través de empresas de riesgo compartido con PDVSA y otras entidades estatales, optar por la producción petrolífera a gran escala.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ya dijo en la Casa Blanca en enero, menos de una semana después de la captura de Nicolás Maduro, que la empresa estaba ya preparada para "invertir con fuerza en Venezuela" y multiplicar por tres su producción de crudo en ese país, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.