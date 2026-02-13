El Banco Central prevé un crecimiento de la economía rusa de hasta un 1,5 % en 2026

El BCR cifró los pronósticos del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de 2027 y 2028 en 1,5-2,5 %, mientras pronosticó que los tipos de interés podrán bajar este año hasta un 13-15 %, y para 2027, hasta un 8-9 %.

La economía rusa creció en 2024 un 4,1 % y solo un 1 % el pasado año, según informó el Gobierno ruso, que admitió que la industria militar ya no puede impulsar por si sola la economía nacional después de cuatro años de guerra.

"La situación económica en general se desarrolla en el marco de nuestro escenario básico", afirmó este viernes la comisiaria del regulador ruso, Elvira Nabiúlina, en rueda de prensa celebrada tras la reunión del consejo de dirección del BCR.

Señaló que "el pico de presión inflacionaria, realmente, desde nuestro punto de vista, tuvo lugar en enero".

Nabiúlina admitió que "el efecto del incremento de los impuestos todavía puede incidir en las expectativas inflacionarias" aunque "sus efectos secundarios son limitados".

"Ahora tenemos más seguridad de que podremos continuar reduciendo los tipos de interés en próximas reuniones", afirmó.

Este viernes el banco emisor tomó la decisión de reducir en medio punto porcentual los tipos de interés, hasta el 15,5 %, al señalar que pese al incremento de los precios debido a "factores aislados" se espera que la inflación retorne a una trayectoria de descenso.

El regulador ha insistido en los últimos meses en su política cautelosa de tipos de interés y ha apostado por una reducción gradual que evite un crecimiento brusco de la inflación, sobre todo ante riesgos geopolíticos como las recientes sanciones aprobadas por Estados Unidos contra las dos mayores petroleras del país: Rosneft y Lukoil.

Esta política ha sido criticada por el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia y los empresarios del país, que creen que la falta de "créditos baratos" provocada por los altos tipos frenan la economía rusa.